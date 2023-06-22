İstanbul Topkapı Üniversitesi Mezuniyet Törenini büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, “Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Galatasaray” derken, Prof. Dr. Emre Alkin, “Ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşmamızda her birinizin iş yaşamınızda önemli bir rol alacağından eminim” değerlendirmesinde bulundu. Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı ise Bahçeşehir’de kurulacak yeni teknoparkın müjdesini verdi.

İstanbul Topkapı Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Törenini Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde gerçekleştirdi. Törende Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı, Rektör Prof. Dr. Emre Alkin, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yöneticileri ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci aileleri hazır bulundu.

“Deprem yaralarını eğitimle sardık”

Törende açılış konuşmalarını gerçekleştiren Prof. Dr. Emre Alkin, deprem felaketine dikkat çekti. Depremin hemen ardından maddi yardımları bölgeye ulaştırdıklarını ifade eden Alkin, “Üniversite olmak, toplumu derinden sarsan olaylarda birleştirici ve iyileştirici bir güç olarak üzerine düşeni yapmak demektir. Toplumumuzun rehabilitasyon sürecinin ancak eğitimle gerçekleşebileceğine olan inancımızla “Deprem Yaralarını Eğitimle Sarıyoruz” seminerlerimizi başlattık. Bu çerçevede kurum içinden ve dışından gelen eğitmenlerimizle birlikte spor, bilim, kültür-sanat, teknoloji, psikoloji, mühendislik vb. tüm alanlarda onlarca eğitim gerçekleştirdik. Bu eğitimlerin tamamını da vatandaşlarımızın katılımına açık hale getirdik” dedi.

“Üniversitemizde kadın istihdamı, erkeklerden fazla”

İstanbul Topkapı Üniversitesinde kadın istihdamına verilen önemi rakamlarla açıklayan Prof. Dr. Emre Alkin, “409 akademisyenimizin 208’i; 185 kişilik idari kadromuzun 94’ü, kısmi zamanlı olarak üniversitemizin farklı birimlerinde çalışan 59 öğrencimizin de 35’i kadınlardan oluşmaktadır. Kadın-erkek bir safta geleceğe yürüyüşümüzü sürdürmekteyiz” dedi.

“Her alanda iyi bir insan olarak temsil edeceğinizden kuşku duymuyorum”

Son olarak mezunlara seslenen Prof. Dr. Emre Alkin, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tarif ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmamızda her birinizin iş yaşamınızda önemli bir rol alacağından eminim Gerçekleştireceğiniz birbirinden değerli icraatlar ile ülkemizin kalkınmasında önemli rol oynayacağınızdan şüphemiz yoktur. Hepinizi teker teker kutluyor, mezunu olduğunuz İstanbul Topkapı Üniversitesini her alanda başarıyla ve iyi bir insan olarak temsil edeceğinizden kuşku duymuyorum” ifadelerini kullandı.

“Sevdiğiniz işi yapın”

Prof. Dr. Emre Alkin’in davetiyle kürsüye gelen Galatasaray Spor Kulübü Başkanı yaptığı konuşmayla önemli paylaşımlarda bulundu. Özbek, “Ülkemizin geleceği olan pırıl pırıl gençlerimizle bir arada olmak beni ziyadesiyle mutlu etmiştir. Sizlerin bu ülkeyi daha ileriye götürecek enerjiye ve bilgiye sahip olduğunuza inanıyorum. Nereden başlarsanız başlayın, ne kadar zorlanırsanız zorlanın sevdiğiniz işi yapın” dedi.

“Umudumuz gençlerde “

Öğrencilere gelecek yıllarında başarı dileklerinde bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Dursun Özbek,” Biz bu gençlere deneyimlerimizi, hayat tarzımızı, özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını kutlayacağımız bu dönemde birikimlerimizi anlatmak için buradayız. Mezun olan öğrencilere hayatlarında başarılar diliyorum. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ’Bizim umudumuz gençlerde’ onlara da bundan sonraki yollarında başarılar diliyorum.” dedi.

“Galatasaray için en iyisi neyse onu yapacağız”

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu kurası hakkında düşüncelerini ifade etti. Özbek, ”Türkiye’nin yüzünü kara çıkarmamak için şampiyonlar liginde en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Galatasaray başarıya odaklı bir takım” dedi. Transfer konusuna da konuşan Özbek, ”Transfer için son derece ciddi ve yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Transfer piyasası geçmiş yıllardaki gibi değil. Son derece yüksek dolasıyla taraflarımızı hiç merek etmesiler. Galatasaray için en iyisi neyse onu yapacağız” dedi.

“Öğrencilerimiz bu yönlendirmelerle hayatlarında kilit olan anahtarı alacaklar”

Katılımlarından dolayı Dursun Özbek’e teşekkürlerini sunan Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, "Türkiye’nin 100’üncü yılında şampiyon olmuş, Türkiye’nin en büyük STK’sının Başkanı Dursun Özbek’in bizi şereflendirmesi, onurlandırması bizim için bir gurur kaynağı. Öğrencilere tecrübelerini, bugüne kadar geçtiği öğrencilik dönemlerinden hem iş hayatından hem de Galatasaray’ımızın lideri olarak başına gelen bazı örneklerle öğrencilerimize bilgiler verecek, onları yönlendirecektir. Öğrencilerimiz de eminiz ki başkanımızın bu yönlendirmeleriyle hayatlarında gerçekten kilit olan anahtarı alacaklar. Bu anahtarlardan biri olan diploma ile beraber bundan sonraki hayatlarında başarılı, vatana, millete faydalı birer iş insanı olacaklardır. Çünkü biz buradan çok önemli bilim adamları yetiştirdik. Çok önemli spor adamları, sanatçılar ve iş hayatına katılacak birçok iş insanları yetiştirdik. Onları mezun ediyoruz. Bundan sonra önümüzdeki yıllarda da mezuniyetlerimiz devam edecek. Sayın Başkanımıza katılımlarından ve bizi şereflendirdiklerinde dolayı çok teşekkür ederim" diye konuştu.