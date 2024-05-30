Burhaniye ilçesinde, Şehit İlyas Arslan Halk Eğitim Merkezinde geçtiğimiz yıl oluşturulan Türk Sanat Müziği Korosunun Reha Yurdakul Salonunda düzenlediği ücretsiz Yaza Merhaba Konseri ilgi gördü. Uğur Çağlayan Yördem’in şefliğini yaptığı koronun konserini yaklaşık 300 müziksever izledi.

Burhaniye’de Şehit İlyas Arslan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Korosunun konseri izleyenleri coşturdu. Nihavent ve Hicaz şarkıların seslendirildiği konserde, izleyiciler şarkılara eşlik etti. Konseri, Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Sağlık Müdürü Dr.Ömer Yiğit Yalçın, Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Akmeşe ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül ile yaklaşık 300 müziksever izledi. Konseri beğendiğini kaydeden elektrik teknikeri Mustafa Orhon, “ Halk Eğitim Müdürlüğüne bu konseri verdikleri için teşekkür ederim. Çok güzel bir konserdi. Kulağımızın pası silindi. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ederim” dedi. Emek öğretmen Rafet Solmaz da, “ Burhaniye Halk Eğitim Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu bu Türk Sanat Müziği Konseri ile izleyenler farklı bir gece yaşadılar. .Çok teşekkür ediyoruz. .Bu tür sosyal etkinliklerin devam etmesini isteriz. Tekrar Halk Eğitim Müdürlüğümüze ve emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ederiz” diye konuştu. Şehit İlyas Arslan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül ise, “ Bu akşam Burhaniye Şehit İlyas Arslan Halk Eğitimi Müdürlüğü olarak Türk Sanat Musikisi Koromuzun Yaza Merhaba isimli konserimizi şefimiz Uğur Çağlayan Yördem yönetiminde gerçekleştiriyoruz. Birinci bölümde Nihavent, ikinci bölümde de Hicaz şarkıları Burhaniye halkının beğenisine sunuyoruz. Koromuz geçen yıl teşkil edildi. Bu yılda çalışmalarına devam ediyor. Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki koromuzda, genç yaşlı, kendini genç hisseden, emekli, çalışan bayan ve erkekler yer almaktadır. Güzel çalışmalar yapılmakta olup, devamını da gerçekleştireceğiz” dedi.