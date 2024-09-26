Balıkesir’de zeytin sineğiyle mücadelede Zirai İnsansız Hava Araçları (ZİHA) kullanılarak yürütülen proje çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Zeytin bahçelerinde uygulanan zehirli yem ve kısmi dal tekniği ile pestisit uygulamalarının etkinliğini artırmak amacıyla Balıkesir Tarım İl Müdürlüğü ve Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü öncülüğünde deneme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Yüzey ilaçlama makineleriyle ilaçlamanın yapılamadığı zeytin bahçelerinde, zeytin sineğiyle mücadele için havadan ilaçlama yöntemi kullanılarak uygulama normları ve parametrelerin optimal değerleri belirleniyor. Bu proje, zeytin üretimi ve zeytinyağında kalitenin artırılması açısından büyük önem taşıyor.

Gömeç İlçesi’nde düzenlenen deneme çalışmalarına İl Müdürü Erkan Alkan, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Tevfik Turanlı, Edremit Zeytincilik Üretme İstasyonu Müdürü Remzi Acarer, İl Müdür Yardımcısı Zafer Bozgül, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Kaan Erözmen ve teknik personeller katılarak projeye destek verdi. Bu çalışmalar, zeytin bahçelerindeki verimliliği artırmak ve zeytin sineği tehdidine karşı etkili çözümler geliştirmek amacıyla devam ediyor.