Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Türkiye’de bal üretimiyle üst sıralarda yer alan ve adından söz ettiren Balıkesir’de mevcut bal ormanlarına ilave olarak 261 dekarlık alanda yeni bal ormanı tahsisi yapıyor. Bal ormanında 22 bin 270 fidanın yanı sıra arıcıların kullanacağı alanlar oluşturulacak.

Balıkesir’e bağlı Bigadiç ilçesindeki Esenli kırsal mahallesinde tahsis çalışmaları sona yaklaşan bal ormanı ile Balıkesir’in bal üretiminin ülke sıralamasında üst sıralara taşınması hedefleniyor. Esenli’de tahsis edilen bal ormanı ile yörede ve Balıkesir’de bal üretimi yapan çiftçilere yeni alan kazandırılmış olacak.

Tamamlandığında 1 milyon TL’ye mal olacak Esenli bal ormanı ile ilgili bilgiler veren Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran amacın bal üretimini artırmak olduğunu dile getirdi. Kayıran bal ormanında 22 bin 270 fidanın yer alacağını belirterek, “Esenli mahallemizde tahsis edilen bal ormanında 8 bin adet zufa otu, 7 bin adet lavanta, 2 bin adet kekik, bin adet yalancı akasya, bin adet fıstıkçamı, 500 mahlep, 500 iğde, 150 ceviz, 80 badem ve 40 adet mavi servi dikilecek. Bunun yanında arıcıların kovan koyma ve bal üretim işlerini kolaylaştırmak amacıyla sahanın muhtelif yerlerinde 2 bin 800 kovan kapasiteli 7 arılık, arı sağım çadırı, arılar için su havuzu ve bir adet de çeşme yapılacak” bilgisini verdi.