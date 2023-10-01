Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’e, Balıkesir Gençlik Merkezlerinden gençler ve Deneyap Atölyesi’nde eğitim gören öğrenciler katılım sağladı.

Festival, Tam bağımsız bir Türkiye için “Milli Teknoloji Hamlesi” vizyonuyla milyonları kucaklayıp bir araya getiren TEKNOFEST İzmir, coşkuyu ve heyecanı yine göklere taşıdı. Festivale, Balıkesir Gençlik Merkezlerinden gençler ve Deneyap Atölyesi’nde eğitim gören öğrenciler katılım sağladı.

Tüm dünyanın gözünü çevirdiği Teknofest, hava gösterileri ile İzmir’de muhteşem şovlara ev sahipliği yaptı. Yerli ve milli üretim hava araçlarımızdan Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Akıncı, Aksungur, Anka, Bayraktar TB2, Hürkuş, Jandarma Çelik Kanatlar, Paramotor, Gyrocopter ve Atak Helikopteri TEKNOFEST semalarında gösteri yaptı. Teknoloji ve girişim yarışmaları, fuar etkinlik alanları ile beraber Bilim Sokağı’nda bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, Hava ve Kara Araçları Sergisi, Planetaryum, Dikey Rüzgâr Tüneli, İklim Tüneli, Sanal Gerçeklik Tüneli, Güneş Gözlem Etkinliği, Uzay Temalı Şişme Oyun Parkı, Simülasyon Deneyim Alanları, Öğrencilerle İlk Uçuş Etkinliği, Pedallı Uçuş Etkinliği, Refik Anadol’un “Makine Hatıraları: Uzay” Sergisi, Sahne Senin Etkinliği, ana sahne gösterileri ve daha birçok aktivite yer aldı.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, "TEKNOFEST, ülkemizin geleceği olan gençlerimizin bilim, teknoloji, mühendislik ve tasarım alanlarında kendilerini geliştirmeleri için önemli bir platformdur. Festivale katılan her bir gencin öğrendikleri gelecekte daha büyük başarılara imza atması için birer basamaktır. Bu fırsatı iyi değerlendirin” dedi. Ayrıca otobüs desteği sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.