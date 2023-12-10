Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü robotik takımı, dünyanın en büyük robot yarışması olarak Guiness Rekorlar Kitabı’na giren VEX Robotik Turnuvası’nda; en prestijli ödülü olan Excellence Award’ı alarak Amerika’dan Balıkesir’e gururla döndü.

Balıkesir’de 7 senedir öğretmenlerinin rehberliğinde faaliyetlerini sürdüren robotik takımı öğrencileri; 2022-2023 eğitim öğretim yılında VEX Robotik İzmir Turnuvası’nda Enerji ve İnovasyon Ödülü, VEX Robotik Eskişehir Turnuvası’nda "Robot Becerileri" alanında Türkiye ikinciliği, 18 Mart 2023 tarihinde İstanbul’da yapılan ve Türkiye’den birçok takımın katılım sağladığı ’VEX Robotik Türkiye Şampiyonası’nda "Mükemmellik Ödülü" kazanarak başarı yolculuğuna sağlam adımlar attı.

6 öğrenci ve 3 öğretmenden oluşan robotik takımı; 2 Aralık’ta New Jersey Livingston Community Center’da, 3 Aralık’ta New Jersey Sparta Secondary School’da 91 takımın katılımıyla gerçekleştirilen ve Amerika’nın en büyük katılımcı unvanını yakalayan VEX IQ Turnuvası’na katıldı.

Turnuvalar sonucunda, yüksek kaliteli bir VEX robotik programı oluşturmada, genel mükemmelliği örnekleyen okul veya kuruluşa verilen ve VEX Robotik Yarışması’ndaki en prestijli ödül olan Excellence Award (Mükemmeliyet Ödülü) almaya hak kazanan takımımız; ilk kez uluslararası bir turnuvaya katılım sağlayarak başarı hikayesine bir yenisini eklemiş oldu.