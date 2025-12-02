Tekirdağ’da Milli Eğitim Bakanlığının "Yeşil Vatan Benim Okulum Geleceğe Çare" projesi çerçevesinde hazırlanan doğa temalı sergi, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde açıldı.

Kent genelindeki okullarda öğrenciler tarafından hazırlanan çevre ve orman temalı çalışmalar arasından seçilen 25 eser, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Açılışa Vali Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol da katıldı. Protokol üyeleri sergiyi gezerek öğrencilerin eserleri hakkında bilgi aldı. Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, etkinliğin çocuklarda doğa bilincini geliştirmeyi amaçladığını belirterek, öğrencilerin çevreye yönelik duyarlılık gösteren çalışmalarından memnuniyet duyduklarını söyledi.