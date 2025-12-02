Yaklaşık dört aydır Balkanlar ve Türkiye’yi dolaşan Avrupalı iki gezgin, turlarının son durağı olan Edirne’de mini bir konser verdi. Makedon ve Hollanda asıllı Martin ve Naomi isimli iki arkadaş, Saraçlar Caddesi’nde yaklaşık 30 dakika boyunca sokak müziği yaparak Edirnelilerin ilgisini toplamaya çalıştı.

Üniversiteden mezun olduktan sonra dünyayı gezme hayaliyle yola çıkan ikili, Balkan ülkelerini dolaştıktan sonra otostopla Türkiye’ye giriş yaptı. Antalya, Kaş, Marmaris, İzmir, Çanakkale ve İstanbul gibi turistik bölgeleri gezerek kilometrelerce yol kat eden genç gezginler, geçimlerini yanlarında taşıdıkları müzik aletleriyle verdikleri mini konserlerden sağlıyor.

Edirne’de ud, darbuka ve tef eşliğinde Türk ezgileri de seslendiren Martin ve Naomi, gösterilen ilgiden oldukça memnun olduklarını dile getirdi. Türkiye’yi çok sevdiklerini söyleyen genç gezginler, "Müzik evrensel bir dil. Bu sayede hem insanlarla iletişim kuruyor hem de yolculuğumuzu sürdürebiliyoruz" dedi.

Martin ve Naomi isimli iki arkadaş, Edirne’den sonraki rotalarının ise otostopla Bulgaristan’ın başkenti Sofya olacağını söylediler.