Gölcük Belediyesi ve Türk Kızılay işbirliğinde düzenlenen kampanyada, belediye personeli ve vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Kan stoklarına destek olmak ve ulusal kan ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla belediye hizmet binasında kampanya düzenlendi. Belediye binasında kurulan kan bağış noktasına gelen belediye personeli ve vatandaşlar, gerekli formları doldurup sağlık kontrollerinin ardından kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay yetkilileri, kan stoklarının önemine dikkati çekerek, kampanyaya destek veren katılımcılara teşekkür etti.