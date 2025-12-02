Yahya Kemal Beyatlı doğumunun 141. yıl dönümünde Tekirdağ’da anıldı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma programı, İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Büyük şair Yahya Kemal Beyatlı’nın 141. doğum yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlik yoğun ilgi gördü.

Programda, Yahya Kemal’in hayatı ve edebi mirasını anlatan konuşmayı Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük yaptı. Karaküçük, şairin Türkçeye bağlılığı, İstanbul Türkçesinin berraklığını şiire taşıyan yönü ve Tekirdağ ile kurduğu kültürel bağa dikkat çekti.

Etkinlikte Yahya Kemal’in şiirlerinden uyarlanan mini konser verildi. Ardından şairin yaşamı ve eserlerinden esinlenerek hazırlanan tiyatro oyunu izleyicilerle buluştu.

Programı Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Kamil Kısbet ve çok sayıda davetli takip etti.