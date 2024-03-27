Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ’Dilimizin Zenginlikleri’ projesi kapsamında Balıkesirli minikler Türk dilinin kültürel ve tarihi geçmişini öğreniyor.

11 öğrencisi olan Dursunbey Süleler İlkokulunda "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" etkinlikleri kapsamında Türk kültürüne ait tekerleme, şiir, şarkı öğretimleri gerçekleştirildi. Minik öğrenciler yöresel kıyafetlerini giyerek Türk halk edebiyatının vazgeçilmez bir figürü olan Karacaoğlan’ın şiirlerini saz eşliğinde söyleyerek yaşattı.

Türk kültürü içinde önemli bir yere sahip olan Karacaoğlan’ın evrensel temaları işleyen, insanların duygularına tercüman olarak ilham veren eserlerini; gelecek nesillere de aktarabilmek için minikler ellerinde saz, dillerinde söz ile etkinliklerini eğlenceli bir şekilde tamamladı.

Konuyla ilgili konuşan Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, "Türk kültürümüze özgü öyküler, masallar, maniler ve türküler gibi değerlerimizin öğrencilerimiz tarafından öğrenilerek gelecek kuşaklara aktarılması, kültürel kimliğin korunması açısından hayati öneme sahiptir. Halk edebiyatı eserlerimiz halkımızın yaşam tarzını, değerlerini, inançlarını ve tarihini yansıtan bir ayna olarak öğrencilerimizin geçmişlerini ve köklerini anlamalarına yardımcı olur. Türkçemizin farklı kullanımlarını ve sözlü geleneğini koruyan eserlerimiz dilimizin evrimine de katkıda bulunur" ifadelerini kullandı.