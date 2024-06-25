Balıkesirspor Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bekki başkanlığındaki heyet, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette Vali Ustaoğlu’na kulübün simgesi olan 10 numaralı kırmızı-beyaz forma hediye edildi.

Kırmızı-beyazlı Balıkesirspor kulübün yöneticileri, Vali İsmail Ustaoğlu ile bir araya gelerek Balıkesirspor’un mevcut durumu ve gelecek hedefleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Yönetim kurulu üyeleri, kulübün sportif ve sosyal projeleriyle ilgili Vali Ustaoğlu’na bilgi verdi ve destek taleplerini iletti. Vali İsmail Ustaoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Balıkesirspor’un şehrin spor kültüründeki önemine vurgu yaptı.