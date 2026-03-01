TFF 3. Lig 4. Grup 23. haftasında Balıkesirspor, Akhisar'da oynadığı İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü maçının 61. dakikasındaki pozisyonda gollerinin verilmediğini belirterek bu karara tepki gösterdi.

Akhisar'da oynanan TFF 3. Lig maçında 61. dakikada Balıkesirspor atağında top üst direğe çarpıp kale içinde zeminden sekerek oyun alanına geri döndü. Orta ve yardımcı hakem pozisyon hakkında kararsız kalınca gol vermeyerek oyunu devam ettirdi.

Balıkesirspor resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Son haftalarda yaşadığımız hakem hatalarına bugün İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü ile oynadığımız müsabakada bir yenisi daha skandal bir şekilde eklenmiştir. 61. dakikada çizgiyi geçen bariz golümüzün maçın orta hakemi tarafından geçersiz sayılması, sadece bir yanlış karar değil, aynı zamanda futbol kamuoyunun gözü önünde yaşanan bir skandaldır. Bununla da kalmayıp, müsabaka boyunca oyuncularımıza yönelik yapılan kural dışı sertlik ve müdahaleler, görmezden gelinmiş; hakem tarafından ikaz dahi edilmemiştir. Yayıncı kuruluş tarafından canlı olarak ekranlara gelen bu karşılaşmada yaşanan bariz hatalar, spor kamuoyunda büyük tepkiye yol açmıştır. Adalet ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde yönetilmesi gereken bir spor müsabakasının, bu derece ağır hatalarla anılması kabul edilemez. Futbolun tüm paydaşlarını, sahada adaletin tesis edilmesi için göreve davet ediyor; bu tür hataların tekrarlanmaması adına gerekli önlemlerin ivedilikle alınmasını bekliyoruz. Balıkesirspor Yönetim Kurulu olarak, bu hakem hatalarıyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde resmî başvurumuzu yapmış olup, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.'