Ziyaret kapsamında heyet, Kurum Müdürü Gürsel Beliye eşliğinde işyurtları bünyesinde faaliyet gösteren üretim alanlarını gezdi. İncelemeler sırasında Kurum Müdürü Beliye tarafından kurumun üretim kapasitesi, yürütülen çalışmalar ve hükümlülerin emeğiyle ortaya çıkarılan ürünler hakkında detaylı bilgi verildi.

Eğitimde iş birliği vurgusu

Ziyaretin önemli gündem başlıklarından birini ise kurumda eğitim hayatını sürdüren hükümlülere yönelik çalışmalar oluşturdu. Gemlik MYO Müdürü Doç. Dr. Metin Bilgin ile Kurum Müdürü Gürsel Beliye, üniversite eğitimine devam eden hükümlülere sağlanabilecek akademik destekler ve eğitim ortamının geliştirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmaları değerlendirdi.

Görüşmede, hükümlülerin topluma kazandırılmasında eğitimin üstlendiği kritik role dikkat çekilirken, daha nitelikli bir eğitim ortamı oluşturulması amacıyla kurumlar arası iş birliğinin artırılmasının önemine vurgu yapıldı.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.