Bursa’nın İnegöl ilçesi Boğazköy barajında karaya vuran balıkları görenler hayrete düştü.

İnegöl ile Yenişehir ilçeleri arasındaki Kocasu Çayı üzerinde, sulama ve enerji üretmek amacıyla 1991 yılında inşaatına başlanıp, 2010 yılında hizmete açılan Boğazköy Barajında ölen balıklar karaya vurdu.

Boğazköy barajı mevkiine doğa gezisi için giden Mustafa Diricanlı, kötü manzarayla karşılaştı.

Karaya vuran bazı balıkların öldüğünü, bazılarının ise can çekiştiğini gören vatandaşlar bu duruma tepki gösterdiler.

Baraj çevresinde doğa yürüyüşü yapan Mustafa Diricanlı, "Arkadaşlarla gezmeye geldik. Gördük ki burada çok ciddi anlamda balık ölümleri var. Bu ölümler normal değil bence. Yetkililere sesleniyoruz; bu duruma bir el atmalarını, balık ölümlerinin incelenmesini istiyoruz. Burada sadece vurgulamak istediğimiz balık ölümleri değil de burası bir sulama göleti. Bu göletle Yenişehir ovasında yetişen ürünlerin sulaması buradan karşılanıyor. Üzüldük bu duruma. Yetkililerin burada bir inceleme yapması gerekiyor. Buradan balık tutup yiyenler var." dedi.

ÖZNUR DEDE