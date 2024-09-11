Batman’ın Sason ilçesinde geçtiğimiz günlerde Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinin desteği, Sason Kaymakamlığı ve Belediyesinin organizasyonuyla gerçekleştirilen “Bal Ceviz Çilek ve Yayla” festivalinde açık artırmada 1 kilosu 300 bin liraya satılan balın geliri bal üreticilerine dağıtıldı.BATMAN (İGFA) - “Örnek İlçe Örnek Ürün” projesi kapsamında üretilen organik Cöbet balının açık arttırmayla festivalde satışa sunulduğunu belirten Sason Kaymakamı Furkan Başar, Abdullah Tunç isimli iş insanı tarafından alınan baldan elde edilen gelirin “Örnek İlçe Örnek Ürün” projesi kapsamında Cöbet Yaylası'nda bal üretimi yapan arıcılara bölüştürüldüğünü söyledi.

Elde edilen bu gelir üreticilere projede kullanımı amacıyla dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirten Kaymakam Başar, Sason balımızın değerini bir kez daha gösteren iş insanı Abdullah Tunç ve üreticilere teşekkürlerini iletti.