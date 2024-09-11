Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Güney Kuşak Yolu’nda çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Malatya’nın ulaşım ağlarını güçlendirmek adına yol açma, genişletme ve asfalt çalışmaları gibi birçok yol çalışmasını kentin merkezinde ve kırsalında gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Güney Kuşak Yolu’ndaki çalışmalarına hız verdi.

Güney Kuşak Yolu’nda çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğü 3 bin 400 metrelikkısımda Büyükşehir Belediyesi yol genişletme, sanat yapıları, alt ve üstyapı çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında kuşak yolu 3 geliş 3 gidiş olmak üzere 6 şerit olarak düzenleniyor.

Güney Kuşak Yolu tamamlandığında Malatya trafiğinin büyük ölçüde rahatlayacağını belirten Paşaköşkü Mahalle Muhtarı Asiye Şahin, bu yolun Malatya’nın büyük bir yarası olduğunu belirterek, "Senelerdir söyleniyordu. Şimdi ise yolumuz yapılıyor ve çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Güney Kuşak Yolu tamamladığında Malaya trafiğininbüyük oranda rahatlatacağına inanıyorum. Yolun bir an evvel tamamlanması adına Büyükşehir Belediyesi ekipleri ellerinden gelen tüm gayreti gösteriyorlar. Yol yapımında emeği geçen başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’e ve personellerinemahallem adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Güney Kuşak Yolu’nda yoğun bir yol çalışması olduğundan bahseden Cemal Gürsel Mahalle Muhtarı Gazi Yılmaz da, Güney Kuşak Yolu’nda yürütülen çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür etti.