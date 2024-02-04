MALZEME LİSTESİ: 2 dilim balkabağı 1 soğan 1 su b. süt 2 çorba k. un 2 çorba k. tereyağı 1 soğan 1 tutam dereotu sıvıyağ tuz su HAZIRLANIŞI: Soğanı yemeklik doğruyoruz. Balkabağını minik küp şeklinde doğruyoruz. Tencereye sıvıyağı döküp soğanı kavuruyoruz. Balkabağını ilave ediyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Suyunu veriyoruz ve kapağını kapatarak haşlamaya bırakıyoruz. Pişince el blendırından geçiriyoruz. Ayrı bir tencerede tereyağını eritiyoruz. Unu ilave edip kavuruyoruz. Unun kokusu çıkınca sütü ekliyoruz ve çırpma teliyle karıştırıyoruz. Çorba tenceresine aktararak karıştırıyoruz. Tuzunu atıyoruz. Sıcak suyla kıvamını açıyoruz. Servis ederken üzerine doğranmış dereotunu serpiyoruz.

Kaynak: Haber merkezi