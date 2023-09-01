Yabancı uyruklu Mahmut D. (27), evinin zili çalındığını duyarak gelen misafiri görmek üzere balkona çıktı. Ancak bu sırada zili çalan kişi olan şüpheli Ç.Ş., Mahmut D.'yi tabancayla vurdu. Ardından hızla olay yerinden kaçtı. Mahmut D. başından vurulmuş olarak kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaralı Mahmut D.'yi hemen Çukurova Devlet Hastanesine nakletti. Ancak başından vurulan Mahmut D. ne yazık ki hayatını kaybetti. Polis, olayın şüphelisini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.