Edirne Düşünce Günleri’nin ikincisi, Edirne Belediyesi, TAKSAV Edirne İl Temsilciliği ve Dönüşüm Logos ekibinin ortak çalışmalarıyla 26- 30 Ağustos tarihlerinde; kentin önemli kültürel ve tarihi alanlarında 12 atölye çalışmasıyla gerçekleştirilecektir.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Edirne’nin yerel, kültürel değerlerini; felsefe, psikoloji, tarih, arkeoloji, edebiyat, müzik, el sanatları gibi çeşitli alanlarda atölyeler tasarlayarak tanıtmak ve kentteki insanların özgür düşünceyle kültürel gereksinimlerini karşılamak amacıyla yapılacak etkinlik 15 yaş üstü 75 katılımcıyla gerçekleştirilecektir.

İlgilenenler etkinlik başvuru linkineve programa sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilir, sosyal medya hesaplarımıza @taksavedirne @edirnedusuncegunleri adreslerinden erişebilirsiniz.