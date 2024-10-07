Balıkesir’in Balya ilçesinde yabancı plakalı minibüs ile 55 KK 860 plakalı yolcu minibüsünün karıştığı trafik kazasında sıkışan araçlardan çıkarılan 8 yaralı şahıs 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, Bu sabah saatlerinde Balya’nın Havutbaşı kırsal mahallesinde meydan geldi. M.T yönetimindeki 55 KK 860 plakalı minibüs ile A.S. yönetiminde ki M LF 5600 plakalı minibüs kaza yaptı. Kaza haberi üzerine Balya İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve 112 Sağlık ekipleri kaza mahalline sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan M.A. , Ö.M.T. , A.U. , Z.R. , A.S. , M.R.E. , O.Ç. ve M.O. sıkıştıkları yerden çıkarılarak 112 sağlık ekibine teslim edildi. Yaralı şahıslar tedavi için hastaneye sevk edildi.