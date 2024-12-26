Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, İstanbul'da düzenlenen Marmara Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2024 yılı son Müteşebbis Heyet Toplantısı'na katıldı.

Başkan Mirza’ya, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Bölge Koordinatörü Murat Karakoyun da eşlik etti. Toplantıda, Marmara OSB’nin 2024 yılına ait yatırım ve projeleri değerlendirilerek, bölgedeki sanayi gelişimi ve istihdam artırıcı çalışmalar üzerinde duruldu. Başkan Mirza ve Bandırma Belediyesi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "İstanbul’da yapılan Marmara OSB’nin, 2024 yılı son Müteşebbüs Heyet Toplantısına, Bandırma Kaymakamımız Engin Aksakal ve Balıkesir Büyükşehir Bölge Koordinatörümüz Murat Karakoyun ile birlikte katıldık." açıklamasında bulundu.