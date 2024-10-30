Balıkesir’de Bandırma ilçe belediyesi, sosyal belediyecilik alanındaki hizmetlerine bir yenisini ekleyerek, 2’nci kent lokantasını halkın hizmetine sundu. Kent lokantası, Bandırma’nın emektar hal binasında yer alıyor ve uygun fiyatlı, lezzetli ev yemekleriyle vatandaşlara hizmet veriyor.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza açılışta yaptığı konuşmada, bu tür sosyal projelerin vatandaşların ekonomik şartlarına destek olmayı amaçladığını vurguladı. "Kent Lokantası projesi, sağlıklı ve kaliteli yemekleri ekonomik bir şekilde sunarak hemşehrilerimizin yanında olmamızı sağlıyor. 2’nci kent lokantamızla daha fazla vatandaşımıza ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Menüsünde ev yapımı, sağlıklı ve lezzetli yemeklerin yer aldığı lokanta, sabah saat 7’de çorba servisiyle açılıyor ve akşam saat 7’ye kadar hizmet vermeye devam ediyor.