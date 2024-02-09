Balıkesir’de Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan ve tamamını okul öğrencilerinin oluşturduğu Bandırma Füze Kulübü, Türkiye’nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğuna tanıklık etti. Dönüş yolculuğuna geçen Gezeravcı’yı kulüp öğrencileri merakla bekliyor.

Türkiye, uzaya çıkan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın yolcuğunu gururla izledi. İzleyenler arasında Türkiye’nin ilk uzay oluşumu olan Bandırma Füze Kulübü de vardı. Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan ve tamamını okul öğrencilerinin oluşturduğu Bandırma Füze Kulübü, Türkiye’nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğuna tanıklık etmişlerdi. Türkiye saati ile Cuma günü (TSİ) saat 16.00’da Gezeravcı’nın da yer aldığı ekibin, ABD Florida Eyaleti’nin doğusunda Atlas Okyanusu ve eyaletin batısında Meksika Körfezi’nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine iniş yapılması bekleniyor. Yaklaşık 47,5 saat sürecek yolculuğun tamamlanmasını Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi bünyesindeki kulüp öğrencileri de merakla bekliyor.

Gezeravcı: "Bandırma’yı çok seviyorum"

Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni ve aynı zamanda okulun Füze Kulübü Danışman Öğretmeni Murat Pazarcık, "Okulumuzda bu yıl okul kulübü olarak füze kulübü kurduk. Kulübümüz de yer alan 80 öğrencimizle birlikte yürütüyoruz. Öğrencilerimizle birlikte canlı yayını izlemek için okulumuza geldik. Fırlatılma anına okulumuzda tanıklık ettik. 31 Ocak 2024 günü Tübitak Uzay Kurumu’ndan gelen yetkililerin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda, öncelikli olarak öğrencilerimize telsizle haberleşme konusunda ve Alper Gezeravcı’nın yaptığı bu uzay göreviyle ilgili bilgilendirilmelerde bulunuldu. Devamında yaklaşık 10 dakika boyunca Alper Gezeravcı ile telsiz üzerinden haberleştik. Öğrencilerimiz merak ettikleri soruları Gezeravcı’ya telsiz iletişimiyle sorma imkanı da bulmuş oldular. Alper Gezeravcı cevabını Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan verdi. Gezeravcı Bandırma için, "Bandırma’nın bende özel bir yeri var. Hava üssünü biliyorum ve göreve ilk burada başladım. Bandırma’yı çok seviyorum" dedi.

Kandemir: "Katkı vermek bizleri mutlu ediyor"

Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi Okul Müdürü Bülent Kandemir, "1957 yılında Yuri Gagari’nin uzaya çıkmasından sonra ABD ile Sovyetler birliği arasında uzay yarışları başladı. Bu yarışa Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi Havacılık Kulübüne bağlı, Bandırma Füze Kulübü’nün de katılmış olması gurur verici. Aynı zamanda Bandırma Füze Kulübü tüm gençlerimize örnek olarak, gençlerimiz için heyecan ve vizyon olacaktır. 1959 yılında sadece heyecan duymakla kalmamışlar, 50 metre yükseğe çıkan bir roket üretmişler. Türkiye’de de bu füze milat olarak tarihe geçmiş. Bu tarihten gelen ilgili ve meraklı evlatlarımıza destek olmak için ülkemizin havacılık ve uzay çalışmalarına, ilk kez roket çalışması yapan okul olarak elimizden geldiğince katkı vermek bizleri mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi Bandırma Füze Kulübü bünyesindeki öğrenciler, Gezeravcı’ya hep bir ağızdan "Gezer ağabey sizi Bandırma’ya, okulumuza bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Telsiz görüşmesinde TÜBİTAK Uzay Mühendisi moderatörünün Alper Gezeravcı’ya okulu Türkçe ve İngilizce tanıttığı metinde, "Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi’nin, Kore Savaşı’nda düşmana esir olmaktansa üzerine top atışı talimatı vererek şehadeti tercih eden Bandırmalı kahraman subayımızın adını almış olmasına da değinildi. Şehit Mehmet Günenç Lisesinin beş öğrencisi, 1957 yılında Sputnik ile Sovyetler Birliği’nin uzaya uydu fırlatmasından esinlenerek Lisenin Havacılık Koluna bağlı Şehit Mehmet Günenç Lisesi Füze Kulübü’nü kurmuşlardır. Tarihler 1959’u gösterdiğinde, ilk yerli ve milli füzemizi fırlatmışlar, liseden mezun olduktan sonra da kulüp bünyesinde füze çalışmalarına devam etmişlerdir. Fırlattıkları Marmara 2 füzesinin 15 kilometre yol kat etmesiyle o yıl Amerika ve Almanya’nın ardından üçüncü olma başarısı gösterilmiş ve NASA’nın dikkatini çekmişlerdir. Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi’nin şimdiki öğrencileri de atalarının mirasına sahip çıkarak Füze Kulübünü yeniden kurmuş ve çalışmalarına başlamıştır" ifadelerine yer verilerek kulübün kuruluş amacı ve süreçleri hakkında bilgi verildi.