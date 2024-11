Balıkesir’in Bandırma ilçesinde "17 Eylül Syadyumu’nun mevcut yetersizliği, rüzgar etkisi ve ulaşım zorlukları nedeniyle bir süredir gündemde olan yeni stat talebi, Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen bir basın açıklamasıyla yeniden vurgulandı. Miting havasında gerçekleşen etkinlikte Bandırmaspor yöneticileri, futbolcular ve taraftarlar bir araya geldi.

Bandırmaspor Kulüp Başkanı Serdar Kuter, Onursal Başkan Onur Göçmez ve Basın Sözcüsü Özel Aydın’ın yanı sıra etkinliğe Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da katıldı.

Binlerce Bandırmaspor taraftarının bir araya geldiği açıklamada, şehrin yeni bir stadyuma olan ihtiyacı vurgulandı. Taraftarlar, “Bandırmaspor ve Bandırma Stat İstiyor” sloganlarıyla taleplerini dile getirdi.

Konuşmacılar, modern bir stadyumun Bandırma’ya yalnızca sportif anlamda değil, ekonomik ve sosyal alanlarda da katkı sağlayacağını belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Bandırmaspor’un başarısını sürdürebilmesi için gerekli koşulların oluşturulmasının şart olduğu ifade edildi.

Bandırmaspor Kulüp Başkanı Serdar Kuter, Bandırmaspor’un taraftarıyla birlikte Süper Lig’in kapısından döndüğünü hatırlatarak, "Kocaeli’de 20 binin üzerinde taraftarla Süper Lig’in kapısından dönen Bandırma. Şunu belirtmek istiyorum; Hep birlikte bu taraftarla tüm statları dolaşıyoruz. Biz de sizler gibi inanıyor ve imreniyoruz. Oturduğumuzda rüzgar yok, herhangi bir olumsuz tablo yok. Gece maçı oynuyoruz. Futbolcularımız mücadele ediyor. Sonra düşünüyoruz: Haftaya Bandırma’dayız, Bandırmaspor maçındayız. Ama orada rüzgar altında, olumsuz şartlarda gece maçı oynayamadan oynuyoruz. Bakın, ciddi bir rekabet yaşıyoruz ama biz bu rekabette çok geri kalıyoruz. Haksız bir rekabet diyebiliriz buna. Ve bu haksız rekabette bile çok önemli başarılara imza atıyor Bandırmaspor. Bazen taraftar azlığından şikayet ediliyor. Ama biz taraftarımıza da hak veriyoruz. Ulaşım zorlukları, soğukta maç izlemek, rüzgar altında mücadele etmek kolay değil. Futbolcularımız saha içinde, taraftarlarımız saha dışında olumsuz şartlarla mücadele ediyor. Rakiplerimize baktığımızda çok farklı bir ortamda mücadele ediyorlar. Önce antrenman sahaları yenilendi, ardından yeni bir konaklama tesisi yapıldı. Ancak tüm olumsuzluklara rağmen bir sportif başarı yakalandı. Şimdi geriye tek bir şey kaldı: Stadyum. Bir yere kadar götürebilirsiniz. Sportif başarıda çok şükür iyi bir noktaya doğru gidiyoruz. Tesisler konusunda da iyi bir noktaya geldik. Ama artık bir yerde tıkandı. Ya gençlerimiz, çocuklarımız. Bakın, burada her yaştan insan var; gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine. Geçen sene “Bandırmaspor stat istiyor” diye videolar yapmıştık. Eski futbolcularla konuştuk. Cin çukuru’na tanık olan insanlarla konuştuk. Kendilerinin söylediği şu söz hala aklımdan çıkmıyor: ’Çocuğumu, torunumu stada getiremiyorum. Çünkü hasta oluyor. Ondan sonra annesi kızıyor" haklılar. Bu ortamda nasıl iyi futboldan, güzel günlerden bahsedeceğiz. Artık Bandırmaspor’un bir stadyuma kavuşması gerekiyor. Bu konuda siyasetten ayrı bir şekilde konuşuyoruz. Burada herkesin görevi ayrı. Kimseyi hedef almıyoruz ama artık masa başından kalkıp adım atmak gerekiyor. Sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle bunu hak etmiyor muyuz. İnşallah Bandırmaspor stadyuma kavuşacak. Belki biz görmeyeceğiz ama çocuklarımız ve gençlerimiz için bu olacak. Çocuklarımız sporu sevsin, spora alışsın. Bakın, Bandırmaspor için burada binlerce kişi toplandı. Kocaeli’nde on binler toplandı. Yeni bir stat olduğunda bu dalga büyüyecek ve önüne geçilemeyecek. Sonrasında belki şampiyonluklar, belki daha büyük vizyonlar. Futbol, basketbol. Ama ne futbol sahamız var, ne basketbol sahamız. Bunların hepsinin olması gerekiyor. Bunu hak ediyoruz" dedi.

Bandırmaspor Basın Sözcüsü Özel Aydın da, "Bandırmaspor olarak rakiplerimizle eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Taraftarlarımızın kolay ulaşabileceği, üşümeyeceği, rüzgardan etkilenmeyeceği, Ağustos ayında bile donmayacağı bir stat istiyoruz. Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden biri olan Bandırma için ulaşımı kolay, rüzgarı olmayan, gece maçı oynanabilecek, taraftarlarımızın konforlu bir şekilde maç izleyebileceği bir stadyum imkansız değildir. Bunu hak ediyoruz. Seçim zamanlarında verilen sözleri artık hatırlatmak istemiyoruz. Stadyum konusu seçimlerden seçime açılan bir mesele olmaktan çıkmalı. Hakkımız olanı istiyoruz. Bu konuda kim nasıl bir adım atacaksa artık harekete geçmelidir. Bu konu sadece seçim meydanlarında veya masalarda konuşulacak bir mesele değildir. Bu konu siyaset üstüdür. Bu, çocuklarımız, gençlerimiz ve ülkemiz için kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bu, bir zorunluluktur ve satır aralarında geçiştirilemez. Türkiye’ye büyük bir hizmettir. Güney Marmara’ya, Biga’ya, Gönen’e, Erdek’e, Manyas’a ve Adalar’a bir hizmettir. Bu bölgenin başkenti Bandırma’dır ve bu şehir stadyumu hak etmektedir" şeklinde konuştu.

Dursun Mirza: "Bandırma, bu stadyumu hak ediyor"

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ise kimsenin Bandırmaspor’a sırtını dönemeyeceğini kaydederek, "Şu anki ekonomik durumumuzda ve bütçemizle bir stat yapamayız. Biz, Bandırma Belediyesi olarak kendi gücümüzle bir stat yapamayız. Ama yerini gösterebiliriz, o uğurda çalışabiliriz. Değerli Bandırmaspor taraftarları, Bakın, seçim öncesi yer verme sözünü verdik. Ahmet Başkanım da burada. Ancak birileri de hatırlayın, Balıkhanede stat yapma sözü verdi. Spor Bakanı stat yapma sözü verdi. Ben de oradaydım. Dedim ki, ’Kim kazanırsa bu sözün takipçisi olacak’ Bandırma halkı bizi takdir etti ve seçti. Şimdi ben o Spor Bakanı’nın verdiği sözün takipçisiyim. Ahmet Başkanımız, Spor Bakanı’ndan randevu istedi. Ayda bir randevu talebinde bulundu. Beraber gideceğiz ve o verdiği sözü hatırlatarak iş birliği talep edeceğiz. Bandırma Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Bandırmaspor, bu şehrin sanayicileri, Spor Bakanlığı ve hükümet bu taşın altına elini koymalı. Bu iş, iş birliğiyle ve beraberlikle olacak. Biz buna varız, hazırız. Her konuyu tartışmaya açığız. Yarın sabah komite kurulsun, biz varız. Üzerimize düşen her şeyi hep birlikte yapacağız. Birkaç alternatif var. Onlardan da söz edip tamamlamak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, mevcut stadın durumunu biliyoruz. Ancak Kayacık merasında ayrılan bir yer var. Edincik mezbahasının üst tarafında ayırdığımız kırk bir dönüm yer var. Bu yerlerden birinde, üç üniversite stadı veya şu anki idman sahasının bulunduğu alan gibi seçenekler değerlendirilebilir. Ancak elbette uçuş maniasına (uçuşa engel teşkil etmeyen bir alan) dikkat etmeliyiz. Uçuşa engel olmayan bir yer seçmemiz gerekiyor. Biz hazırız. Bu konuyu tartışmaya ve karara bağlamaya da hazırız. Ancak bu mesele sadece benimle ilgili değil. Hep birlikte karar vereceğiz ve uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

Ahmet Akın: "Bakanımız bizi geri çevirmeyecektir"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da siyaset yapmadıklarını, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan sadece destek beklediklerini belirterek, "Ben şimdiden Bakanıma vereceği destekler için huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ayrıca, şunu da söyleyeyim. Biz dokuz kardeş milletvekiliyiz. Hep öyledir. Milletvekili sürecimde de hep söyledim. Balıkesir, Bandırma ve tüm ilçelerimizde bu Kuvâ-yi Milliye ruhunu hep birlikte inşa etmek için bir çaba içerisindeyiz. Spor siyasete alet edilmez, bu çok doğru. Bu nedenle ben tüm milletvekillerimizden de rica ediyorum. Bir olacağız, beraber olacağız, hep birlikte bu işi halledeceğiz, hemşerim. Ve bu işin mimarlığını yapmaya hazırım, söz veriyorum. Ayrıca, verilen sözler var. Ben ne dedim, çok iyi hatırlıyorum: ’Biz butik, güzel bir stat yapacağız.’ Doğru. Bunun için tabii devletimizin ve Bakanımızın destekleriyle hep birlikte yapacağız. Ama şunu da söylemek istiyorum. Değerli hemşerilerim, hakikaten rüzgârda, Ağustos’ta üşüyorlar. Gece maçı oynayamıyorlar. Bu konuda benim bir teklifim var. Bakanımla ve milletvekillerimle görüştükten sonra, Onur Göçmez ile Bandırmaspor tesislerinin olduğu bölgeye, tüm imkânlarımızı kullanarak butik bir stat yapmaya hazırız. Hızlıca bir cevap bekliyoruz. Bakanlığımız ve hükümetimiz bu işin içinde mi? İçinde olacaklarına inanıyorum. Çünkü burada siyaset yapmak doğru değil. Burada birlik ve beraberlik içinde olmak zorundayız. Bakanımıza çok kısa bir süre sonra gittiğimde ’Bakanım, değerli vekillerim, bu projeyi yapıyor musunuz? Yapmıyorsanız biz yapıyoruz!’ Biz yapıyoruz diyeceğiz. Ama verilen sözlerin arkasında durmak lazım. Dursun abi söyledi: O süreçte kazanan ya da kazanmayan hepimiz kardeşiz. Ne fark eder ki? Adaylar olur, sonuçta bir kazanan olur. Kazanan adayın görevi herkesi kucaklamaktır. Biz, başta hükümetimiz ve Bakanımız olmak üzere, bu projeyi gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Kendisine büyük saygım ve sevgim var. Bizi geri çevirmeyecektir. Bu vesileyle, bu mesajı Bandırmalı hemşerilerimle birlikte buradan iletiyoruz" diye konuştu.

Onur Göçmez: "Stadyum bizim için şarttır"

Eski Bandırmaspor Başkanı ve Onursal Başkan Onur Göçmez, nüfusa oranla en fazla taraftara sahip olan takımlardan birinin de Bandırmaspor olduğunu ifade ederek, "Bandırmaspor ilk ona giriyor. Ve her türlü imkânsızlıkla bunu başarıyor. O yüzden, ben size her maç için, her deplasman için teşekkür ederim. Akıllı ve mantıklı insanlarız. Bizim stadyuma ihtiyacımız var. Bizim kapalı spor salonuna ihtiyacımız var. Bizim, çocuklarımızın ve gençlerimizin vizyoner insanlar olması için ihtiyaçlarımız var. Basketbol takımımız da burada, futbol takımımız da burada. Ve bizler için bir mücadele veriyorlar. Benim tek isteğim, 7 yıldır, 8 yıldır arkadaşlarımla verdiğim mücadelenin artık bir çıktısı olsun ki, biz de 10 yıl, 20 yıl sonra bir emeğimiz olduğunu görelim. Tesislerimiz, Türkiye’deki en iyi tesislerden biri. Futbolcularımız tesislerimizden çıkmıyorlar ve bu başarı dönemlerine katkıda bulundular. Bu tesisleşme ve futbolcularımızın mücadelesidir. Mustafa hocamızın verdiği mücadeledir. Sizlerin desteğidir. Stadyum bizim için şarttır. Olmazsa olmazdır. Burada ben, devletimize olan saygı ve sevgimizin asla geri itilmesini istemiyorum. Çünkü stadyumlar ve spor tesisleri devletimizin işidir. Bu, sürdürülebilir bir hizmettir. Siyaset başka bir şeydir. Biz, Spor Bakanlığımızdan, Belediye Başkanımızdan, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan, AK Parti’mizden, MHP’mizden ve tüm siyasi partilerimizden Bandırmaspor için aynı masada birleşmelerini istiyoruz. Kimsenin üzerine bu sorumluluğu tek başına bırakamayız. Öncelikle taraftar olarak, bu fikrimizi her yerde sevgi ve saygı çerçevesinde ifade etmek zorundayız. Bu benim sizden isteğimdir" açıklamalarında bulundu.