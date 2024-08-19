Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma Kent Konseyi Genel Kurulu gerçekleştirildi. Dr. Murat Ergöz, Bandırma Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimi üçüncü turda kazanarak başkan oldu.

Bandırma Kent Konseyi Genel Kurulu, Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Başkanlık için Özel Aydın ve Dr. Murat Ergöz’ün yarıştığı kurulda Bandırma Kent Konseyi’nin yeni dönem başkanı ve yürütme kurulu üyeleri belli oldu. Kurula belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, dernek ve oda başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Divan Kurulu Başkanı olarak Gönen Kent Konseyi Başkanı Samet Arıker ve Katip olarak Feride Aşırt Can ile Recep Gökdeniz seçildi.

İlk olarak adaylar genel kurulda kendilerini tanıttı. Yeni dönem Bandırma Kent Konseyi Başkanı ve Başkan Adayı Dr. Murat Ergöz, "Kent konseyleri yerel yönetimlerin şehrin kılcal damarlarındaki gözleri ve kulaklarıdır. Kent konseyinin meclisleri ve çalışma gruplarında veya bizzat genel kurulda oluşturulmuş talepler, uzlaşı kültürü ve ortak akıl süzgecinden geçirildikten sonra ilk meclis toplantısında gündeme alınmak üzere belediyelere gönderilir. Kent konseylerinin temel görevlerinden en önemlisi budur. İşte bizler bu demokratik mekanizmayı işler hale getirmek üzere aday olduk. Bizler dar bir grubun değil, Bandırma’nın adaylarıyızy. Kent konseylerinin yetkisinin güçlendirilmesini istiyoruz ve bu konuda çalışmak istiyoruz. Kendi şehrimizden başlayarak, kent konseyinin kurumsal kimliğini öne çıkarmayı hedefliyoruz. Biz ekip olarak ilk günden beri çok çalışıyoruz. Ekibimizi kurarken kadın-erkek eşitliğine önem vererek ve tecrübeden yararlanarak hareket ettik. Oylama yapıldığında bir beraberlik söz konusu olursa kadınlarımızın dediği olacak" diye konuştu.

Başkan Murat Ergöz oldu

Konuşmaların ardından seçim gerçekleştirildi. 183 paydaşın oy kullandığı seçimde Murat Ergöz’ün 87, Özel Aydın’ın 86 oy almasıyla seçim ikinci tura kaldı. 7 oy ise geçersiz sayıldı. İlk turda belirlenen Yürütme Kurulu’na 91 oyla Bilgen Süngü, 86 oyla Arda Aydın, 84 oyla Cumali Söylemez, 84 oyla İpek Çetinkuş, 84 oyla Bahar Kızılkor ve 83 oyla Ekim Devrim Yıldıran seçildi. Seçimin ikinci turunda 173 paydaş oy kullandı. 4 oy geçersiz sayılırken, Özel Aydın 84, Murat Ergöz 85 oy aldı. Seçimin üçüncü turunda ise 183 oydan 9’u geçersiz sayıldı. Özel Aydın 83 oy alırken, Murat Ergöz 96 oy alarak Bandırma Kent Konseyi Başkanı olarak seçildi.