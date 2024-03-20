Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, bir duyuru yayınlanarak Ramazan Ayında kan bağışının önemine dikkat çekti. Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, insan hayatının kurtarılmasında kritik bir rol oynayan kan bağışının önemine değinerek herkesin bu önemli eyleme katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.

Kan bağışının sadece birkaç dakika süren ancak hayat kurtarabilen bir eylem olduğu belirtilen Adem Yılmaz, “Kan bağışı, insan hayatının kurtarılmasında önemli bir rol oynayan değerli bir eylemdir. Bir kişinin kan bağışıyla bir başka kişinin hayatı kurtulabilir ve bu nedenle kan bağışı yapmak, gerçekten anlamlı bir yardım şeklidir,” ifadelerinde bulundu.

Başkan Yılmaz, “Her gün acil kan ihtiyacı olan birçok hasta bulunmaktadır. Kaza, ameliyat, kanser tedavisi gibi durumlarda bağışlanan kanlar hayati önem taşır. Bir torba kan bağışı yapmak, bir kişinin hayatını kurtarabilir ve bu duygu gerçekten tarif edilemez bir mutluluk ve gurur kaynağı olabilir.

Kan bağışı yapmak sadece birkaç dakikanızı alır ancak etkileri sonsuzdur. Sağlıklı bir birey olarak, kan bağışı yaparak topluma ve insanlığa büyük bir hizmet sunmuş olursunuz. Ayrıca düzenli kan bağışı yapmak, kendi sağlığınız için de faydalıdır çünkü vücudunuzun yenilenmesine yardımcı olur.

Kan bağışı yaparak, bir gün sizin veya sevdiklerinizin de ihtiyaç duyabileceği kan stoklarının artmasına katkıda bulunmuş olursunuz. Bu nedenle, hayat kurtarmak için bir torba kan bağışı yapmaya ne dersiniz? Unutmayın, bir torba kan bağışıyla bir hayat kurtarabilirsiniz. Haydi, birlikte daha sağlıklı ve daha güvenli bir toplum için kan bağışı yapalım” dedi.