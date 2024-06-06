Balıkesir’in Bandırma ilçesi Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sanal devriye hizmetleri esnasında, sosyal medya üzerinden asılsız paylaşım yaptığı tespit edilen şahıs yakalandı.

Bandırma’da faaliyet gösteren ve çok sayıda takipçisi bulunan "Bandırma Son Dakika Haber" isimli sosyal medya haber sitesinde Ş.Ş. isimli kullanıcının, "Bandırma Ayyıldız Mahallesinde Cinayet: Erkek şahıs ağaca asılarak derisi soyularak öldürüldü" şeklinde paylaşım yaptığı görüldü.

Yapılan araştırmalar sonucunda, bu paylaşımın gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunda infial oluşturabilecek nitelikte olduğu anlaşıldı. Paylaşımı yapan kişinin kimlik bilgileri tespit edildi ve şüpheli şahıs yakalandı.

Şüpheli, alınan ifadesinde bu bilgiyi etraftan duyduğunu ve doğruluğunu araştırmadan paylaştığını beyan etti. Nöbetçi cumhuriyet savcısı ile yapılan görüşme neticesinde Ş.Ş. hakkında, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan adli işlem başlatıldı.