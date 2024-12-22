Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hizmet modellerinden yararlanan bireylerin katıldığı eğitimde, bağımlılık türleri, mücadele yöntemleri ve YEDAM’ın sunduğu destek programları detaylı şekilde anlatıldı. Etkinlik, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Yetkililer, toplumun bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlendirilmesinin ve YEDAM’ın sağladığı hizmetlerin daha geniş kesimlere ulaştırılmasının önemine vurgu yaptı. Eğitime katılanlar, bağımlılıkla mücadelede farkındalık kazandıran bu etkinlik için memnuniyetlerini dile getirdi. Bandırma Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri, bu tür bilgilendirme programlarının devam edeceğini belirterek, toplumsal dayanışmayı güçlendiren her adımın önem taşıdığını ifade etti.