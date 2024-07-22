Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, şehir ışıklarından uzak, kırsal Bereketli Mahallesi’nde akşam saatlerinde ortaya çıkan ay manzarası, adeta bir görsel şölen sundu. Ayın doğuşuyla birlikte oluşan bu etkileyici manzara, adeta bir kartpostal görüntüsü sergiledi.

Akşam saatlerinde gökyüzünde belirgin bir şekilde beliren ay, kırmızı rengi ve büyüklüğü ile dikkat çekti. Ayın bu olağanüstü görüntüsü, bölgedeki sakinler ve fotoğraf meraklıları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Ayın büyüklüğü, özellikle şehre uzak bu kırsal bölgede daha belirgin bir şekilde gözlemlenebildi.

Ayın doğuşunun ardından oluşan manzara, birçok fotoğraf sever tarafından objektiflere yansıdı. Bereketli Mahallesi’nin doğal atmosferi ve az ışık kirliliği, ayın bu görkemli doğuşunu daha da etkileyici hale getirdi. Gökyüzündeki bu kartpostallık görüntü, hem bölge sakinleri hem de ziyaretçiler için unutulmaz bir anı oldu.