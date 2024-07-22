Yeni mezunların iş arayışı, staj başvuruları, iş değiştirmek isteyen çalışanlar ve şirketlerin yetenek açığını kapatma hedefi dolayısıyla insan kaynakları departmanları vakitlerinin önemli bir bölümünü işe alım süreçleri için harcıyor. Ancak bu süreci manuel olarak yürüten şirketler verimlilik kaybı yaşarken maliyetleri de büyük ölçüde artıyor.

Günümüz iş piyasasında, şirketler doğru yetenekleri bulmak için işe alım süreçlerine büyük bir zaman ve enerji harcıyor. Şirket içindeki açık pozisyonların belirlenmesi ve ilanın oluşturulması ile başlayan bu süreç, ilanın yayınlanması, öz geçmişlerin değerlendirilmesi, mülakatlar, testler, özlük dosyası için gerekli belgelerinin toplanması, ekipman teslimi ve oryantasyon süreci ile devam ediyor. Diğer taraftan yeni mezun olan gençlerin iş veya staj başvuruları ile iş arayanların ilan olmasa dahi şirketlere gönderdikleri öz geçmişlerle birlikte işe alım süreçleri İK departmanlarının en fazla mesai harcadıkları işlerden biri haline geliyor. İşe alım için harcanın zamanı ve maliyetleri düşürüp verimliliği artırmanın yolu ise dijitalleşmeden geçiyor. Kolay İK’nın CEO’su Çağlar Yalı, işe alım süreçlerini manuelden dijitale taşımanın sağladığı zaman ve maliyet avantajı hakkında bilgi verdi.

“Dijitalleşme ile operasyon yükü yüzde 76 düşürülüyor”

İnsan kaynaklarının tüm departmanlarla ilişkili olduğunu, bu nedenle İK departmanlarının dijitalleşmesinin şirket geneline olumlu etki ettiğini söyleyen Yalı, “Yaptığımız hesaplamalara göre bir İK departmanının dijitalleşmesi o departmanın operasyon yükünü yüzde 76 azaltıyor” dedi.

“Maliyet 269,9 bin TL’den 107,9 bin TL’ye düşüyor”

Aday takip sistemi ile gerçekleştirilen işe alım sürecinin manuel işe alım sürecine göre zaman ve maliyet açısından yüzde 60 avantaj sağladığını belirten Yalı, “Hizmet verdiğimiz müşteriler ve kariyer sitelerinden derlediğimiz bilgilere göre orta düzey bir İK yöneticisi veya profesyoneli ortalama 60 bin TL (yıllık maaşı 720 bin TL) maaş alıyor. Bu yönetici işe alım sürecini manuel olarak yönettiği takdirde bu işe haftada 15 saat (yılda 780 saat) mesai harcıyor. Haftada 40 saatten yılda 2.080 saat çalışan bu yöneticinin saatlik maliyetli 346,15 TL. Buna göre yıllık manuel işe alım maliyeti ise 269 bin 997 TL. Aynı yöneticinin işe alım sürecini ATS ile yürüttüğünü varsayalım. Bu durumda yöneticinin işe alım için haftada harcayacağı zaman 6 saate düşüyor. Bu da yılda 312 saat ediyor. Buna göre yıllık ATS ile işe alım maliyeti 107 bin 988 TL. Şirketler 468 saat ve 162 bin TL kâr elde ediyor” diye konuştu.