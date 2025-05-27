Bandırma Belediyesi tarafından yürütülen Mehmetçik Caddesi yenileme çalışmaları tamamlandı.

Bandırma Belediyesi, kent içi ulaşımın kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda başlatılan Mehmetçik Caddesi yenileme çalışmaları başarıyla tamamlandı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından açıklamada bulunan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, sürecin koordineli ve titiz bir şekilde yürütüldüğünü ifade ederek katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti. Başkan Mirza, "Mehmetçik Caddesi’ndeki yenileme çalışmalarımızı tamamladık. Sürecin başından itibaren koordineli bir şekilde yürüttüğümüz bu çalışmada desteklerini esirgemeyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın’a, Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı’na ve sahadaki tüm emekçilere teşekkür ederiz" dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğun emeğine de dikkat çeken Mirza, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize ve sürecin her anında emeği geçen tüm çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Daha yaşanabilir bir Bandırma için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.