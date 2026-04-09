Balıkesir'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen proje çerçevesinde Bandırma'da öğrencilere yönelik satranç kursu açıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü görevlilerince Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde hazırlanan 'Birlikte Daha Güçlüyüz Projesi' kapsamında Bandırma ilçesinde bulunan Şehit Süleymanbey Ortaokulu'nda satranç kursu açıldı. Kurs kapsamında 30 öğrenciye satranç takımı ve çeşitli eğitim materyalleri dağıtıldı.

Düzenlenen açılış programına Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Proje ile öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkı sağlanması ve boş zamanlarını verimli değerlendirmeleri amaçlanıyor.

Yetkililer, toplumun huzur ve güvenliği için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.