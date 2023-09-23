Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali’nin 3’üncü gününde rap müziğin hit şarkılarına imza atan Sefo’nun hayranlarıyla muhteşem buluşmasına tanıklık etti.

Son zamanlarda müzik dünyasını kasıp kavurduğu ’Bilmem mi’ şarkısıyla açılış yapan Sefo, konseri boyunca sözü ve müziği kendisine ait şarkılarını Bandırmalılarla hep birlikte söyledi.

Sefo’nun her yaş grubundan rap müzik tutkunlarıyla buluştuğu gecede özellikle aileleriyle birlikte gelen küçük hayranları, en ön sıradan rap yıldızının şarkılarıyla doyasıya eğlendi. Konserin ilerleyen şarkılarında küçük hayranların ellerinde getirdikleri dövizleri Sefo’nun dikkatini çekti.

Festivalin 3’üncü gününde, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun ve İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez tarafından Sanatçı Sefo’ya plaket ve çiçek takdim edildi. Başkanlık zamanında en kalabalık konser olduğunu ifade Başkan Tosun, “Belediye Başkanlığı yaptığım süre boyunca katılımın en fazla olduğu konserlerden biri oluyor. Benim güzel şehrim Bandırma en güzellerine layık, hepinize iyi eğlenceler diliyorum.” diye konuştu.