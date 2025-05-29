Trendyol 1. Lig play-off finalinde bu akşam Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek olan Bandırmaspor’a destek vermek isteyen binlerce taraftar, sabahın erken saatlerinden itibaren Sakarya’ya doğru yola çıktı.

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor ile Fatih Karagümrük bu akşam saat 20.00’de Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Yaklaşık 10 bini aşkın Bandırmaspor taraftarı, şampiyonluk hayaliyle çıktıkları bu yolculukta Sakarya’da takımlarını yalnız bırakmayacak. Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren adeta hayat durma noktasına gelirken, Bandırma Belediyesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının organizasyonuyla onlarca otobüs kaldırıldı.

Taraftarlar da final coşkusunu yaşadıklarını ve şampiyon olarak kentlerine geri dönmek istediklerini söyledi.

Ayrıca yetkililer ise karşılaşmanın sorunsuz tamamlanması adına gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirtti.