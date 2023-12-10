Maximum kart sahipleri için giyim alışverişini 250 TL indirim kampanyası başladı. Maksimum kart ile 250 TL MaxiPuan nasıl kazanılır? işte merak edilen tüm detaylar…

Kışlık kıyafet alışverişleri başladı. İndirimli alışveriş yapabilmenin yollarını arayanlar için İş Bankası banka müşterilerine özel kampanya teklifini duyurdu. 17 Aralık tarihinde sona erecek kampanyadan faydalanmak isteyenlerin İş Bankası müşteri hesabı oluşturması yetecek.

İşcep ya da Maxiimum Mobil uygulama üzerinden kampanyaya katılım sağlayanlar 250 TL'ye kadar indirim fırsatını değerlendirecek. Maximum kart ya veya bankamatik kart sahipleri H&M mağazalarından tek seferde yapılacakları 2.000 TL ve üzeri ilk alışverişe 250 TL MaxiPuan kazanılabilir.

250 TL İndirim Kampanyasına Nasıl Başvurulur?

Kampanyaya katılım sağlayanların faydalanabileceği bu indirim alışveriş öncesinde veya sonrasında yapılacak katılım ile geçerli oluyor. H&M mağazalarında geçerli 250 TL indirim kuponu kazanmak için Maximum Mobil uygulama içerisinde yer alan ilgili kampanyaya gelerek “katıl” butonuna basmak yeterli oluyor.

Bankamatik kart veya İş Bankası Maximum özellikle kredi kartı sahipleri kampanyaya katılabiliyor. Kampanya dahilinde kazanılan MaxiPuanlar Ocak 2024 tarihine kadar açıkta olan hesaba yükleniyor.

250 TL İndirim Kampanyasına Başvuru Şartları Nelerdir?

28 Şubat 2024 tarihine kadar kullanılmayan her MaxiPuan banka tarafından karttan geri alınıyor. Kampanya dönemi devam ettiği halde alışverişin iptal edilmesi ya da satın alınan ürünün geri iade edilmesi durumu fark edildiğinde hesaba yüklenen MaxiPuanlar geri alınıyor. Farklı kampanyalarla birleştirilerek kullanılamayan indirim kampanyasından her hak sahibi yalnızca bir kez faydalanabiliyor.