Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bireysel mevduat ve katılım fonu güvencesi limitini 650 bin liradan 950 bin liraya çıkardı.

YENİ YILDA GEÇERLİ OLACAK

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bankalardaki mevduat ve katılım fonlarına yönelik sigorta limitini 650 bin liradan 950 bin liraya çıkardı.

Önceden 650 bin lira ile sınırlı olan bu güvence, alınan yeni kararla 950 bin liraya yükseltilerek yatırımcıların mevduat güvenliği daha da güçlendirildi.

Yeni karar, 2025 yılından itibaren geçerli olacak.