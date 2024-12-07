Suriye’de yıllar sonra iç savaş yeniden alevlendi. Türkiye’nin terör örgütü olarak kabul ettiği HTŞ ile muhalif gruplar, Hama, Halep ve Humus’un kontrolünü ele geçirdi.

Esad yönetimindeki Suriye ordusu, Fırat’ın doğusunu terör örgütü PKK/YPG’ye bıraktı. Örgütün geniş bir bölgeyi kontrol altına aldığı gözlemlendi. Teröristler Haseke ve Kamışlı’nın kontrolünü ele geçirdi. Kamışlı, Türkiye sınırındaki Kilis’in hemen yanı başında yer alıyor, yani terör örgütü Türkiye’nin sınırına oldukça yakın bir konumda.

Suriye ordusu, 27 Kasım’da saldırılara başlayan HTŞ ve muhaliflere karşı herhangi bir direniş göstermedi. HTŞ ve beraberindeki gruplarla Suriye ordusu arasında büyük çaplı çatışmalar yaşanmadı. Golan Tepeleri’ndeki Kuneytire’den Suriye ordusunun çekildiği anlara ait görüntüler yayımlandı.

ESAD ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Günlerdir Suriye’de Esad’ın karşı güçlere direnç göstermemesi ve geri çekilmesi dikkatleri üzerine çekti.

Günlerdir ortalarda görünmeyen Esad hakkında Amerikan medyası, ailesinin Rusya’ya kaçtığını iddia etti.

HTŞ önderliğindeki muhalif güçler, Suriye’nin başkenti Şam’a da girdi. Anadolu Ajansı, bu grupların Şam banliyölerine ulaştığını duyurdu. Dün, Şam’da ülkenin ulusal basın binası ile Genelkurmay başkanlığı arasındaki bir binaya kamikaze İHA ile saldırı düzenlenmişti.

Kamikaze İHA saldırısı Şam’da büyük bir patlamaya neden olmuştu. Bu saldırı ve Esad’ın ortalıkta görünmemesi, akıllarda soru işaretleri oluşmasına sebep oldu. Esad’ın ölmüş olabileceği, akla gelen ilk şüphelerden biri oldu.