Bankalar, emeklilere yönelik sundukları promosyon ödemeleriyle dikkat çekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda, 3 yıl süreyle bankalarla sözleşme imzalayan emekliler, maaşlarına göre promosyon alabiliyor.

10 bin TL ile 14 bin 999 TL arası maaş alan emekliler 8 bin TL, 15 bin TL ile 19 bin 999 TL arası maaş alanlar 10 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlar ise 12 bin TL promosyon ödemesi alıyor.

Ancak, bazı özel bankalar, daha fazla emekli müşteriye ulaşmak amacıyla promosyon ödemelerini artırıyor. Kampanyalarla birlikte, en yüksek promosyon tutarı 21 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Emekli maaşlarının artmasıyla birlikte bankaların sunduğu promosyonlarda da değişiklikler oldu. En son açıklanan enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağkur emekli maaşları yüzde 15.75, memur ve emekli memur maaşları ise yüzde 11.54 oranında artış gösterdi.

Yeni zamla birlikte, maaşları bir üst dilime geçen emeklilerin promosyon alacakları tutar da arttı. Örneğin, daha önce maaşı 15 bin TL'nin altında olduğu için 8 bin TL promosyon alan bir emekli, yeni zamla maaşı 15 bin TL'yi geçerse 10 bin TL promosyon alacak. Bu durumda, emekli 2 bin TL ek ödeme alabilecek.

SÖZLEŞMEYİ GÜNCELLEMEK GEREKİYOR

Ancak bu değişiklikten yararlanmak için bankaya başvuru yaparak sözleşmenin güncellenmesi gerekiyor.

Emekli maaşı taşıyanlar, sözleşme süresi dolmuşsa veya bankalar arasındaki avantajları değerlendirmek istiyorsa, istedikleri bankaya başvurup promosyon alabiliyor.

Üç yıllık sözleşme süresi dolmadan da, yeni bir bankaya geçiş yapılarak daha yüksek promosyon alınabilir. Bu durumda, emekli önceki bankasına bildirimde bulunarak maaşını yeni bankaya taşıyabilir. e-Devlet üzerinden de işlemler yapılabiliyor.

Yeni bankaya geçiş yapan emekliler, önceki bankadan aldıkları promosyonu aldıkları süreyle orantılı olarak geri ödeyecek.

Örneğin, bir emekli Ocak ayında 10 bin TL promosyon alarak 3 yıl sözleşme imzalamışsa ve Eylül ayında başka bir bankaya geçmeye karar verirse, aradaki 8 ay için aldığı promosyonu (2 bin 222 TL) geri ödeyecek. Yeni bankadan ise yeni sözleşmeyle tekrar promosyon alacak.