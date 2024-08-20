Bankaların emeklilik promosyonları ve avantajları her geçen gün artıyor, bu da emeklilere büyük bir rahatlık sağlıyor. Son olarak, 24.000 TL'ye kadar emekli nakit promosyon fırsatı duyuruldu. Vakıfbank, emeklilere 30 Eylül'e kadar çift promosyon ödemesi sunacağını açıkladı.

Vakıfbank, emekli vatandaşlara yönelik yeni kampanyasını duyurdu. Banka, emeklilere iki kez promosyon ödemesi yapacak.

Emekliler, çift promosyon kampanyasının detaylarını merakla araştırıyor.

Vakıfbank, mevcut promosyon tutarına ek olarak 12 bin TL daha nakit ödeme sağlayacak. Böylece toplam promosyon ödemesi 24 bin TL’ye ulaşacak.

EMEKLİLER 24 BİN TL'LİK PROMOSYON ALABİLECEK

30 Eylül’e kadar emekli maaşını Vakıfbank’a taşıyan veya yeni emekli olan vatandaşlar, toplamda 24 bin TL’lik promosyon ödemesi alabilecek.

Kamu bankası Vakıfbank'ın bu kampanyası emekliler arasında büyük bir heyecan yarattı.

DİĞER BANKALAR DA HAMLE YAPABİLİR

Vakıfbank’ın bu anlaşması, diğer bankaların da benzer kampanyalar düzenleyebileceği ihtimalini gündeme getirdi. Emeklilerin gözü şimdi diğer bankaların yapacağı hamlelere çevrilmiş durumda.