Hangi Ülkenin: Gana
Nüfusu: 2.291.352
Yüzölçümü: 173 km2
Bölge: Akra Bölgesi
Şehir Olma Beratı: 1898
Belediye Başkanı: Alfred Vanderpuije
Rakım: 61 metre
Nüfus Yoğunluğu: 9.589,2/km²
Alan Kodu: 030
Resmi Sitesi: www.ama.gov.gh
Akra Hakkında Bilgi
Akra, Gana ülkesinin başkentidir. Nüfusu 2012 yılı verilerince iki milyon üç yüz bin olan Akra’nın yüz ölçümü ise 173 km2’dir. Konumu itibari ile Akra Bölgesinde bulunan bu kent 1898 yılında şehir olmuştur. Günümüzde belediye başkanı Alfred Vanderpuije tarafından yönetilen bu şehir Gana’nın Dünyaya açılan kapısı durumuna gelmiştir. Ticaret, sanayi ve kültür bakımından ülkesinde ilk sırada yer almaktadır. Rakımı 61 metre olan Akra’nın alan kodu ise 030’dur. Akra şehrinin resmi internet sitesine www.ama.gov.gh adresinden ulaşabilirsiniz.
Akra Hangi Ülkenin Başkenti
Cevap: Akra, Gana ülkesinin başkentidir.
Akra Şehrinin Kardeş Şehirleri
- Chicago, Amerika Birleşik Devletleri
- Washington, Amerika Birleşik Devletleri
- Adana, Türkiye
- Samsun, Türkiye
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