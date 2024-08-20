Hangi Ülkenin: Gana

Nüfusu: 2.291.352

Yüzölçümü: 173 km2

Bölge: Akra Bölgesi

Şehir Olma Beratı: 1898

Belediye Başkanı: Alfred Vanderpuije

Rakım: 61 metre

Nüfus Yoğunluğu: 9.589,2/km²

Alan Kodu: 030

Resmi Sitesi: www.ama.gov.gh

Akra Hakkında Bilgi

Akra, Gana ülkesinin başkentidir. Nüfusu 2012 yılı verilerince iki milyon üç yüz bin olan Akra’nın yüz ölçümü ise 173 km2’dir. Konumu itibari ile Akra Bölgesinde bulunan bu kent 1898 yılında şehir olmuştur. Günümüzde belediye başkanı Alfred Vanderpuije tarafından yönetilen bu şehir Gana’nın Dünyaya açılan kapısı durumuna gelmiştir. Ticaret, sanayi ve kültür bakımından ülkesinde ilk sırada yer almaktadır. Rakımı 61 metre olan Akra’nın alan kodu ise 030’dur. Akra şehrinin resmi internet sitesine www.ama.gov.gh adresinden ulaşabilirsiniz.

Akra Hangi Ülkenin Başkenti

Cevap: Akra, Gana ülkesinin başkentidir.

Akra Şehrinin Kardeş Şehirleri

Chicago, Amerika Birleşik Devletleri

Washington, Amerika Birleşik Devletleri

Adana, Türkiye

Samsun, Türkiye

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