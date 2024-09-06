Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Türkiye'nin en büyük endüstriyel dönüşüm projelerinden biri olan SEKA Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezi'ni ziyaret ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Kocaeli Bilim Merkezi ve Seka Kağıt Müzesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Genel Sekreter Baraçlı’ya Genel Sekreter Yardımcıları Ali Yeşildal ve Numan Balaban ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz eşlik etti. Baraçlı, Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesini ziyaret etmenin kendisi için son derece heyecan verici olduğunu ifade etti. Genel Sekreter Baraçlı, ‘’Her bir gencimizin mutlaka uğraması gereken, hem öğrenip hem eğlendiği, kendine yeni hedefler ve ufuklar belirleyebileceği çok değerli bir hazine burası’’ dedi.

ANALİTİK DÜŞÜNCEYE SAHİP GENÇLER YETİŞTİRMELİYİZ

Kendisinin de bir endüstri mühendisi olduğunu hatırlatan, yüksek lisans ve doktorasını Fen Bilimleri Fakültesinde yaptığını ifade eden Baraçlı, ‘’Einstein, ‘En değerli varlığım bilgim değil, hayal gücümdür’ demiş. Burası insanın hayal gücünü geliştiren, dünle bugünü aynı potada buluşturan bir yer. Gençler için bulunmaz fırsat. Geçmişte üretilen bir fikri veya bir icadı bugüne uygulamak, onun üzerine katma değer eklemek günümüz gençlerinin işi. Yapay zekanın hayatın her alanında kendisine yer bulduğu çağımızda analitik düşünceye sahip gençler yetiştirmeliyiz. Bilim merkezimiz ve kağıt müzemize bu alanda büyük iş düşüyor. Burada görev yapan meslektaşlarımı işlerine olan hakimiyetleri nedeniyle kutluyorum. Ben de 7’den 70’e herkesi bilim merkezimize ve kağıt müzemize davet ediyorum’’ ifadesini kullandı.

DENEY DÜZENEKLERİNİ İNCELEDİ

Bilim Merkezi ve Seka Kağıt Müzesi personeliyle sohbet ederek bilgi alan Baraçlı’ya Bilim Merkezi’nde dinamik dünya galerisinde yer alan deney düzenekleriyle ilgili bilgi verildi. Deney düzeneklerini dikkatle inceleyen Baraçlı, bilimin sultanları sergisinde yer alan Cezeri makineleri, bilgelik evi ve Müslüman bilim adamlarının yapmış oldukları buluşların tarihteki önemini vurguladı. Daha sonra Seka Kâğıt Müzesi’ne geçen Baraçlı’ya karşılama salonunda bulunan maket üzerinden Seka alanı tanıtıldı. Ziyaret sonunda Baraçlı, Kocaeli Bilim Merkezi ve Seka Kağıt Müzesi personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

SEKA KÂĞIT MÜZESİ VE BİLİM MERKEZİ

12 bin 345 metrekare alan üzerine kurulan SEKA Kâğıt Müzesi’nde ziyaretçiler, Cumhuriyet dönemi sanayileşme sürecinde önemli bir yere sahip olan fabrikanın kuruluş sürecinden başlayıp, İzmit’ten Türkiye’ye yayılan kâğıdın hayat hikâyesini görüntüler eşliğinde izleyebiliyor. Kâğıt Müzesi’nin hemen her katında makinelerin sergilendiği alanlar ve büyük sergi salonları yer alıyor. Kocaeli Bilim Merkezi ise farklı yaş gruplarından ve farklı bilgi birikimine sahip bireyleri bilimle buluşturarak, bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirmeyi ve bilim ve teknolojinin önemini toplum gözünde arttırmayı amaçlayan; deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren, ziyaretçilerini denemeye ve keşfetmeye teşvik eden bir merkez olma özelliği taşıyor.