Beraberinde Bölge Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri ile birlikte basın mensuplarıyla buluşan Bölge Müdürü Olcay Çubukçu kurumun Balıkesir’de yaptığı yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Çubukçu 1 milyon 844 bin nüfusa hitap ettiklerini belirttiği açıklamasında 2024 yılında bara yapımından sulamaya, arazi toplulaştırmasından taşkın önlemeye kadar 3,5 TL’lik yatırım yaptıklarını 2025 yılında da hedeflerinin 4,5 milyarlık yatırım olduğunu söyledi.

"İçme suyunda sıkıntı yaşanmayacak"

Balıkesir’deki baraj doluluk oranları hakkında da açıklamalarda bulunan DSİ 25. Bölge Müdürü Olcay Çubukçu doluluk oranlarına göre tarımsal sulamayla ilgili kararı Mart ayında yapılacak toplantının ardından vereceklerini belirterek içme suyu kullanımı için yeterli miktarda su bulunduğunu bildirdi.

DSİ 25. Bölge Müdürü Olcay Çubukçu barajlarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Şu an itibariyle ortalama bir bilgi verecek olursak geçen seneki seviyelerimizle hemen hemen aynı seviyelerde barajlardaki doluluk oranları. Bazı yerlerde yukarı çıktığı, daha düşük bulunan yerler var. Mesela İkizcetepeler Barajı çok takip ediliyor. Geçen sene yaklaşık bu günlerde yüzde 28’lik bir doluluktaydık. Bugün itibariyle doluluk oranı yaklaşık yüzde 22 seviyelerinde. Geçen seneden biraz daha az ama malumunuz son kar yağışları doluluk oranına etki edecektir diye düşünüyoruz. Buradaki planlamamız da Mart ayı sonunda sayın valimizle yapacağımız toplantıda oturup barajla ilgili kararlar alacağız. İkizcetepeler Barajında önceliğimiz tabi ki içme suyu olacaktır. Tarımsal sulamaya ne kadar su vereceğiz, verecek miyiz, vermeyecek miyiz bunu da Mart ayı sonunda yapacağımız toplantıda karar vereceğiz. Çiftçilerimizin tarlalarında kullanacağı suyu vermemiz için Mart ayı sonlarında yapılacak toplantıda barajın doluluk oranlarına göre karar vereceğiz. Şu anda Balıkesir geneline baktığımız zaman sıkıntı yaşayabileceğimiz İkizcetepeler ve Madra Barajı var. Madra Barajında uzun yıllardır problem yaşandığı için çifti durumu biliyor. İkizcetepeler için de çiftçi su verilip verilmeyeceğini soruyor. Bunu nihai kararı vereceğimiz Mart ayındaki toplantı kıymetli olacak. Biz toplantı sonucunu duyuracağız. Yani ekim yapacaklar mı yapmayacaklar mı o zaman söyleyeceğiz" bilgisini verdi.