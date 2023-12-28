Ampute milli futbolcu Barış Telli, A Milli Futbol Takımı’nın Almanya’da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) başarılı olacağına inandığını söyleyerek, “Bizler başardık, sıra onlarda. İnşallah onların da elinden gelen her şeyi yapıp, başaracaklarına inanıyorum” dedi.

Türkiye’de ve dünyada ’Ampute Messi’ olarak tanınan Dünya ve Avrupa şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı’nın başarılı sporcusu Barış Telli, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ampute Milli Takımı olarak 2024 yılında Fransa’da düzenlenecek olan Avrupa şampiyonasının hazırlıklarına önümüzdeki ay başlayacaklarını aktaran Barış Telli, “Ampute Futbol Süper Ligi şu an devam ediyor. 2024 yılının mayıs ayında Avrupa şampiyonası Fransa’da düzenlenecek. 12-20 Ocak arasında milli takım kampımızda hazırlıklarımız başlıyor ve daha sonrasında mayıs ayında şampiyonaya katılacağız” diye konuştu.

“Ampute Futbol Milli Takımı olarak, dünyada söz sahibiyiz”

Genç ampute futbolcuların pes etmeden çalışmaya devam ederlerse başarılı olacaklarına inandığını belirten Telli, “Biz, Ampute Futbol Milli Takımı olarak dünyada söz sahibiyiz. Ampute futbolunda gençlerimiz alttan geliyor, liglerimizde oynuyor. Onlar hiçbir zaman pes etmeden, ağabeylerini örnek alıp, her gün ekstra antrenman yaparlarsa, milli takımımızı temsilen şampiyonalarda yer alacaklarına inanıyorum ve destekliyorum” ifadelerini kullandı.

“Bedenim izin verirse 50 yaşıma kadar spor yaparım”

Barış Telli, ‘2023 yılı senin açından nasıl geçti?’ sorusuna ise, “Ben 2023’ü ıssız adada geçirdim. Aslında adadaki amacım, ‘Ben pes etmeden bu mücadelemi veriyorsam, siz de pes etmeyin’ mesajını vermekti. Bunları yansıttığım için ne mutlu bana. Daha sonra geldim hemen liglerimiz başladı. Şu an ODTÜ Takımı’nda oynuyorum. Maçlarımız devam ediyor. Şampiyonluk hedefimizi de devam ettiriyoruz. Hafta sonu tekrar maçımız var. Benim açımdan yeter ki spor olsun, futbol, cimnastik, atletizm fark etmiyor. Çünkü atletizmde de Avrupa ikinciliğine kadar uzanmış bir sporcu olarak spor yapmaktan çok mutluyum. Bedenim izin verirse 50 yaşıma kadar spor yaparım, hiç gocunmam” yanıtını verdi.

“A Milli Takım’ın, Avrupa şampiyonasında başarılı olacağına inanıyorum”

Vincenzo Montella yönetiminde EURO 2024’e katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı hakkında da konuşan Telli, “Şu anki jenerasyon müthiş gidiyor. Birlik ve beraberlik olduğu sürece bu başarının da devam edeceğine inanıyorum. Avrupa şampiyonasında bizi en iyi şekilde temsil edip, sonunda da kupa neden olmasın? Avrupa şampiyonluğunu biz A Milli Takım’la neden yaşamayalım? Bunu yaşayacağımızı umut ediyorum. Bizler başardık, sıra onlarda. İnşallah onların da elinden gelen her şeyi yapıp, başaracaklarına inanıyorum. O mutluğu birlikte yaşayacağımızı umut ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“Hayat hikayem insanlara umut olabiliyorsa ne mutlu”

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Barış Telli, 23 Şubat 2024’te vizyona girecek hayat hikayesinin anlatıldığı ‘Hayatla Barış’ filmiyle ilgili de, “Gelecek kaygısı olan bütün öğrencilerimize, kardeşlerimize ilham olsun diye böyle bir filmi sinemaya aktarmış olduk. ‘Hayatla Barış’ adında. İsmi de çok güzel. Filmde tamamen benim hayat hikayem baz alındı. Benim için çok gurur verici. Biz bu filmi sadece Türkiye’ye değil, bütün dünyaya izletmek istiyoruz. Başta Cristiano Ronaldo, Lionel Messi gibi yıldız futbolculara kadar ulaştıracağız. Zaten benim lakabım da Messi. Benim hayat hikayem insanlara umut olabiliyorsa ne mutlu. İnsanlar, hayat kaygılarından vazgeçip, pes etmeden mücadele ederse istedikleri başarıyı elde edeceklerinden şüphem yok. Bize ilham sağlamayı devam ettirmek kalıyor” şeklinde konuştu.