Rusya önerileri kabul etmiş olsaydı, Rus uçaklarına saldırı olmazdı'' ifadelerinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İstanbul'da gerçekleştirilen barış müzakerelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, liderler zirvesi gerçekleştirilene kadar ateşkes önerdi.

Rusya'nın ateşkes için şartlarını sıraladığı belgenin "ültimatom" niteliğinde olduğunu belirten Zelenskiy, ''Rusya’nın önerileri kabul edilemez. Rusya önerileri kabul etmiş olsaydı, Rus uçaklarına saldırı olmazdı'' ifadelerinde bulundu.

Bununla birlikte Ukrayna Devlet Başkanı, Moskova ile Kiev arasında bu hafta Türkiye'de varılan anlaşmanın ardından, Ukrayna ve Rusya'nın bu hafta sonu esir alınan 500 askeri personeli takas etmeye hazır olduğunu söyledi.

AFP'nin haberine göre, başkent Kiev'de gazetecilere röportaj veren Ukrayna Devlet Başkanı, Putin, Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelere her an hazır olduğunu belirterek mevcut heyetlerle daha fazla İstanbul görüşmesinin anlamsız olduğunu söyledi.

Esir takaslarına ilişkin konuşan Zelenskiy,

"Takaslara hazırız, ancak İstanbul'daki diplomatik görüşmeleri hiçbir şeyi çözmeyecek düzeyde sürdürmenin anlamsız olduğunu düşünüyorum" dedi.

Ukrayna, Pazar akşamı Rusya'ya yönelik en uzun menzilli saldırıyı düzenlediğini açıklamıştı. Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin Rusya'nın bazı stratejik bombardıman uçaklarını imha etmeye yönelik askeri operasyonunu överek silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenledikleri saldırılar için "kesinlikle mükemmel" ifadesini kullanmıştı.