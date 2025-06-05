Gazze'nin merkezinde bulunan El-Ahli Baptist Hastanesi bombalandı. Saldırıda Filistinli gazeteciler Süleyman Haccac, İsmail Baddah, Samir el-Rifa’i ve Ahmed Kalaca yaşamını yitirdi. Yaralanan çok sayıda sivil ve basın mensubunun tedavisi sürüyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırının insansız hava aracıyla düzenlendiğini açıkladı. Son haftalarda sekiz kez hedef alınan hastane, yalnızca iki hafta önce yeniden hizmet vermeye başlamıştı. Hastanenin doktorlarından Fadel Naim, patlama sonucu birçok kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, El-Ahli’nin Gazze’nin kuzeyindeki tek hastane olduğunu vurguladı. Aynı gün, ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze’de koşulsuz ve kalıcı ateşkes çağrısı yapan tasarıyı veto eden tek ülke oldu. Hamas, saldırıya dair yaptığı açıklamada, İsrail’in gazetecileri hedef almasının sistematik bir susturma politikası olduğunu belirtti ve uluslararası toplumu gazetecileri korumaya, İsrail'i savaş suçlarından sorumlu tutmaya çağırdı. 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırılarda ölenlerin sayısı 54.677’ye, yaralı sayısı ise 125.530’a ulaştı. Sadece son 24 saatte Gazze’de 70 kişi hayatını kaybederken, 189 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi