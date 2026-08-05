Olay, önceki gece saat 02.30 sıralarında Fatih ilçesi Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında sosyal medya üzerinden henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın ardından taraflar yüz yüze görüşmek için buluştu. Barışma amacıyla gerçekleştirilen buluşmada yeniden tartışma çıkınca olay kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Ali Anzo ile Ali Hilal bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Ali Anzo, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Ali Hilal'in ise tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde tarafların sokakta bir süre konuştuktan sonra kavgaya tutuştuğu ve bıçaklanan gencin yere yığıldığı anlar yer aldı.