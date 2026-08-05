Olay, İnegöl’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir şahıs, kardeşine ait otomobili haber vermeden alarak kullanmaya başladı.
Bir süre sonra aracının yerinde olmadığını fark eden araç sahibi, otomobilinin çalındığını düşünerek durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracı Süleymaniye Mahallesi Güven Sokak üzerinde durdurdu.
Yapılan incelemede aracın, sahibinin kardeşi tarafından izinsiz alındığı ortaya çıktı. Araç, işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ