Kaza, gece saatlerinde D-130 kara yolu bağlantı yolu Yenişehir Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Y. idaresindeki 25 AAL 362 plakalı Honda marka otomobil, kontrolden çıkarak bariyerleri aşarak ağaçlık alanda takla attı. Kazada sürücü O.Y. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Takla atan otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: iha