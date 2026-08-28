Olay, Devrek’e bağlı Akçasu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre K.B., mısır bahçesine gelen yaban domuzlarını avlamak amacıyla bölgede beklemeye başladı. Bir süre sonra bahçede gördüğü kişinin kuzeni Kenan Basan olduğunu fark edemeyen K.B., iddiaya göre onu yaban domuzu sanarak ateş etti. Silahla vurulan Kenan Basan ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Basan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Basan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından K.B., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA